حجز مالك مخبز فى اتهامه بالاستيلاء على 14 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بحجز مالك مخبز 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبطه بتهمة الاستيلاء على 14 مليون جنيه من أموال الدعم.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين، تمكنوا من ضبط صاحب مخبز استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة .. قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم .. محققاً أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين إستيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق .. حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً (14307147جنيه – أربعة عشر مليون ثلاثمائة وسبعة ألف مائة سبعة وأربعون جنيهاً) قام بالإستيلاء عليها بدون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بما نُسب إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.