توقيع الكشف المجانى على 2912 مواطنا خلال قافلة طبية في أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية سلوا بمركز كوم أمبو، وقرية نجع هلال بمركز إدفو، واستمرت لمدة يومين فى كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبى على عدد (2912) مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.