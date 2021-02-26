اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع الكشف المجانى على 2912 مواطنا خلال قافلة طبية في أسوان

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:53 م
توقيع الكشف المجانى على 2912 مواطنا خلال قافلة طبية في أسوان القوافل الطبية بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية سلوا بمركز كوم أمبو، وقرية نجع هلال بمركز إدفو، واستمرت لمدة يومين فى كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبى على عدد (2912) مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.


قوافل طبية

الصحة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة