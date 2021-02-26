تعقيم وتطهير مدارس كفر الشيخ استعداداً لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رش وتطهير وتعقيم للفصول وكافة حجرات المدارس، استعداداً لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، ومتابعة وتواجد رؤساء المدن ، وقيادات مديرية التربية والتعليم .

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إنه وجه رؤساء المدن وقيادات التربية والتعليم ،بتفقد ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالمدارس ،استعداداً لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، لوقايتهم من فيروس كورونا ، وتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال الامتحانات ،مؤكداً أن جميع المدارس ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل بداية الامتحانات ،مشيراً إلى أن امتحانات الدور الأول ستبدأ فى 27 فبراير الجارى وستنتهى يوم 11 مارس المقبل.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أنها وجهت مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بالتواجد اليوم الجمعة بالمدارس لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بها، لاستقبال أبنائنا الطلاب ، وتوفير كل سبل الأمان ، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين ، وعدم السماح بالدخول إلا بارتداء الكمامات ، وتوفير كمامات احتياطية بالمدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال تعقيم كافة المدارس على مستوى المركز ،حرصا على سلامة المعلم والطالب، متمنيا الأمن والسلامة والنجاح للجميع ،كما أشرف جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال رش وتطهير المدارس التى من المقرر انعقاد بها امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشدداً على توفير كل متطلبات الحماية للطلاب والمعلمين.

وتابعت المهندسة عايده ماضى ،رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تطهير وتعقيم الفصول بمدارس المدينة وقرى المركز، وتفقدت عدد من المدارس للتأكد من الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير، مؤكداً أنها تلقت تقارير عن استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب.



اعمال الرش والتطهير بالمدارس



تطهير دورات المياه بمدارس دسوق



رش الفصول بمدارس دسوق