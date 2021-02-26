اليوم السابع
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تعافى 5 حالات من الإصابة بكورونا وإصابة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بالفيروس

الجمعة، 26 فبراير 2021 03:53 م
تعافى 5 حالات من الإصابة بكورونا وإصابة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بالفيروس مستشفى الحجر الصحي بقها
القليوبية إبراهيم سالم

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كشفت مصدر طبية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، إصابة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعلاج والعزل، فيما تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لساحة دعاء للشيخ بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل، وطالب أحباب وكيل وزارة الأوقاف وتلاميذه والعاملين معه بأن يمن الله عليه بالشفاء وأن يجتاز محنة المرض.

وأكدت المصادر، استقرار حالة وكيل وزارة الأوقاف الصحية وخضوعه للعلاج في العزل، تحت إشراف طبي عالي المستوى حتى يجتاز مضاعفات الإصابة بالفيروس.

كما أعلنت المصادر، عن تعافى 3 حالات جديدة من الفيروس اليوم، بينهم سيدة 56 سنة، حيث إن الحالات الـ3 أجرت مسحتين متتاليتين أثبت خلوهما من الإصابة بالفيروس، وتم إجراء خروج لهم والتوصية باستكمال العلاج بالعزل المنزلي 15 يوما لتمام الشفاء.

وأوضحت المصادر، تعافى طفلين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، بعد تقديم الرعاية الصحية لهما، مع استمرار فترة النقاهة المنزلية.


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

اوقاف القليوبية

فيروس كورونا

كورونا

الشيخ صفوت ابو السعود

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