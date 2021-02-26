تحرير 5827 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

كتب ــ عبد الرحمن سيد _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الاخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5827 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 2015 تجاوز السرعة المقررة، و226 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائى، و36 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.