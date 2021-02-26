بنى سويف تنهى استعداداتها لبدء امتحانات نصف العام غدا

بنى سويف هانى فتحى

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، استعداداتها لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسى الحالى 2020 /2021 والتى من المقرر أن تعقد غدا، وذلك بناء على خريطة المرحلة المقبلة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بخصوص عقد الامتحانات.

وأوضحت سهام يوسف وكيلة الوزارة أنه تم عقد اجتماع بحضور مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد ، ومديرى الإدارات المعنية بالمديرية، لمراجعة استعدادات المديريات لعقد الامتحانات، والذى تناول التأكيد على الالتزام بالقرارات الصادرة من الوزارة بشأن التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى، والتعليمات الصادرة بالكتاب الدورى، وآلية امتحانات الفصل الدراسى الأول والخاص بالتعليم الفنى، والصفين الأول والثانى الثانوى.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن نظام الاختبارات لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، سيكون امتحان ورقى مجمع فى جميع المواد فى يوم واحد( 28 فبراير للرابع الابتدائي، 1 مارس للصف الخامس، 2 مارس للصف السادس، 3 مارس للأول الإعدادى ، 4 مارس للثانى الإعدادي)،فيما تقرر عقد اختبارات أخر شهور (مارس،أبريل، مايو) بنفس الأسلوب والطريقة السابقة وهو ما يعادل امتحان الفصل الدراسى الثانى.

وتابعت وكيل الوزارة يتم تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لآخر العام ، وبالنسبة للشهادة الإعدادية ،سيتم عقد الامتحانات 7 مارس " امتحان متعدد التخصصات" فى المواد الأساسية ، ويشترط اجتيازه ، ولاتضاف درجات امتحان الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام،ويشترط حصول الطالب على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية و25% فأكثر فى كل مادة ، ولو لم يتحقق هذان الشرطان ، فعلى الطالب أن يتقدم لامتحان تكميلى ، ويعد هذا الامتحان شرط أساسى للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك.

كما أشارت وكيل وزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية ، بجانب غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات حال حدوثها، وموافاة المديرية بأية واقعة على الفور، منوهة عن مناقشة موجهى عموم المواد الصورة النهائية لورقة الامتحان وكيفية توزيع الدرجات، ووضع الأسئلة بحيث تشمل أجزاء المنهج مع مراعاة الوزن النسبى للورقة الامتحانية.

فيما أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم،وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات،وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية،مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها استعداداً لأعمال امتحانات 2020/2021 ،وضرورة وضع جدول الامتحانات فى مكان ظاهر وواضح لجميع التلاميذ.