انهيار سقف بمنزل مكون من 3 طوابق بالمنيا دون أضرار بشرية

المنيا -حسن عبد الغفار

انهار سقف منزل لعقار قديم بأحد شوارع مدينة المنيا دون أى أضرار بشرية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من قسم شرطة المنيا يفيد بانهيار سقف عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع هدى شعراوي بمدينة المنيا، دون أضرار بشرية.

انتقلت فرق الحماية المدنية والإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار ملك بولس مجدي سمير، وأن الانهيار عبارة عن حوائط وسقف الدور الثالث علوي، وقد تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز.

كما تم عمل مصدات حديدية أمام المنزل المنهار حفاظا على أرواح المواطنين.