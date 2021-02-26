انتحار مدرب الجمباز الأمريكى جون جيدرت بعد اتهامه بجرائم اعتداء جنسى واتجار بالبشر

إيهاب محمد

أعلنت السلطات الأمريكية انتحار مدرب فريق الجمباز الأمريكي السابق في الأولمبياد 2012، جون جيدرت، بعد اتهامات لاحقته بالإتجار في البشر والاعتداء الجنسى، فيما يتعلق بأفعال وقعت في صالة ألعاب رياضية في ميتشجان كان يملكها ويديرها لعقود.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية"، قالت المدعية العامة في ميشيجان دانا نيسيل: "تم إخطار مكتبي بالعثور على جثة جون جيدرت بعد ظهر اليوم، عقب انتحاره، إنها نهاية مأساوية لقصة حزينة لجميع الأطراف المعنية".



جون جيدرت

وكان من المقرر، أن يسلم جيدرت نفسه إلى الشرطة، على أن يخضع للتحقيق ويمثل أمام المحكمة بعد ظهر أمس الخميس، وفقًا لمتحدث باسم شرطة الولاية، وتم العثور على جثته من قبل الشرطة في منطقة استراحة على الطريق السريع المتجه شرقاً في مقاطعة كلينتون في الساعة 3:24 مساءً، ولا يزال التحقيق جارياً.



جون جيدرت

وكان قد تم توجيه أكثر من 20 اتهاما لجيدرت، من ضمنها: العمل القسري واستخدام القوة والاحتيال والتهم المتعلقة بالسلوك الجنسي الإجرامي وتضليل الشرطة.

ويرتبط جيدرت بالطبيب المشين "لاري نصار"، الذي كان يشغل منصب الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي النسائي، والذي اتهمته 60 امرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي عليهن.

وفي يوم 24 يناير 2018، قضت محكمة أمريكية بسجن لاري نصار لمدة تتراوح بين 40 و175 عاما، بسبب تحرشه جنسيا بالعديد من اللاعبات، وإدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على رياضيات ومريضات طوال عقود، وجاء الحكم بعد الاستماع إلى شهادات 160 من ضحاياه.

يذكر أن جيدرت عمل مدربا لفريق الجمباز الأمريكي للسيدات الذي فاز بذهبية أولمبياد 2012. كما كان يملك في السابق ناديا للجمباز عمل فيه نصار مع رياضيين بارزين.