الموافقه على إقامة محطة صرف صحى بمركز شبراخيت بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن الموافقة على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحى على مساحة 550 مترا، تبرع أحد المواطنين الواقعة بحوض الغفارة البحرية بناحية كفر ممدوح الدفراوى - محلة بشر بمركز شبراخيت.

ويأتى ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016.

وجار إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحى واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .