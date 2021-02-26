اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 05:42 ص
خالد صلاح
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الكاميرون تكتشف إصابتين بشلل الأطفال فى العاصمة ياوندي

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:00 ص
الكاميرون تكتشف إصابتين بشلل الأطفال فى العاصمة ياوندي التطعيم ضد شلل الاطفال
ياوندى أ ش أ

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 أعلن وزير الصحة الكاميرونى مانودا ملاتشى اكتشاف حالتين من فيروس شلل الأطفال من النوع 2 خلال جمع عينات بيئية فى منطقة سيتى فيرت فى العاصمة ياوندي.

وقال ملاتشى - فى تصريح صحفى - إن عودة المرض إلى الدولة الواقعة فى وسط إفريقيا، يعتبر بمثابة "حالة طوارئ صحية عامة"، مضيفًا أن "خطر انتشار الفيروس مرتفع."

يشار إلى أن مرض شلل الأطفال يمكن الوقاية منه عن طريق الحصول على لقاح، إلا أنه هو مرض مُعد يسببه فيروس يصيب الجهاز العصبي، ويسبب شللًا لا يمكن علاجه فى غضون ساعات. وغالبًا ما يؤثر على الأطفال الصغار.

وتم إعلان الكاميرون خالية من شلل الأطفال فى عام 2015، غير أنها شهدت عودة ظهورها مرة أخرى عام 2019 فى أقصى شمال البلاد.

 


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