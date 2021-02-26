القبض على صاحب مخبز استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت مباحث التموين في ضبط صاحب مخبز استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الإستيلاء على أموال الدعم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة .. قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم .. محققاً أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين إستيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق .. حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً (14307147جنيه – أربعة عشر مليون ثلاثمائة وسبعة ألف مائة سبعة وأربعون جنيهاً) قام بالإستيلاء عليها بدون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بما نُسب إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.