القبض على سائق توك توك أصاب طفلا بطلق نارى بسبب مشادة كلامية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على سائق توك توك قام بإطلاق النار في الهواء مما نتج عنه إصابة طفل بطلق ناري أعلى الكتف الأيسر، فتحتي دخول وخروج. وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وذلك بسبب مشادة كلامية بينهما.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة طفل على يد سائق توك توك بسبب مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز بوصول الطفل عبد الرحمن ع ث م 10 سنوات ويقيم دائرة المركز مصاباً " طلق ناري أعلي الكتف الأيسر فتحتي دخول وخروج " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

بالإنتقال وسؤال والدته المدعوه نجلاء ف م أ 32 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء أستقلالها ونجلها المصاب لدراجة نارية " توك توك " ببندر البلينا قيادة المدعو إبراهيم ج ع س 24 سنة سائق ويقيم دائرة المركز حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة بخارية ويدعي عبد الرحمن ع ع ب25 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز قام علي أثرها الأخير بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته في الهواء أصابت إحداها نجلها المذكور وعللت ذلك بسبب أولوية المرور بالطريق وإتهمت قائد الدراجة البخارية بالتسبب في ذلك.

وبسؤال قائد التوك توك قرر بمضمون ما تقدم تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة ماركة لاما عيار 9 تحمل رقم 7478 بخزينتها وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.