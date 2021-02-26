القبض على المتهم بتصوير طفل شقيقه يدخن الشيشة في قنا

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لطفل يدخن الشيشة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لطفل يدخن الشيشة وبجواره سلاح أبيض "سنجة".

بالفحص تبين أن الصورة لأحد الأطفال "مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا" وأن من قام بنشر الصورة خاله" عامل – مقيم بذات العنوان" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط المتهم المذكور والهاتف الذى يحوى الصورة المشار إليها، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأنه قام بنشر الصورة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.