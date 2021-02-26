اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 08:44 ص
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السفيرة الأمريكية الجديدة تسرع بمباشرة مهامها فى الأمم المتحدة

الجمعة، 26 فبراير 2021 08:00 ص
السفيرة الأمريكية الجديدة تسرع بمباشرة مهامها فى الأمم المتحدة ليندا توماس السفيرة الأمريكية الجديدة بالأمم المتحدة
الأمم المتحدة (رويترز)

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سارعت السفيرة الأمريكية الجديدة بالأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد بمباشرة مهامها لدى وصولها إلى نيويورك قبل أيام من رئاسة بلادها لمجلس الأمن الدولي.

 

وخلال جلسة اعتماد ترشيحها بمجلس الشيوخ هذا الشهر، شددت توماس-جرينفيلد على أهمية عودة الولايات المتحدة للتواصل مع الكيان الدولى الذى يضم 193 عضوا من أجل التصدى لمساعى الصين "لفرض أجندة شمولية".

 

وتسعى الصين لزيادة نفوذها على الساحة العالمية فى تحد للزعامة الأمريكية التقليدية. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد تراجع بالدور الأمريكى فى المنظمات الدولية فى إطار سياسة "أمريكا أولا" التى انتهجها.

 

وقالت توماس-جرينفيلد يوم الخميس "نحن ندرك تماما العمل الصعب المطلوب إنجازه.. من النهوض بحقوق الإنسان إلى إصلاح الأمم المتحدة نفسها إلى معالجة الصراعات حول العالم، القديم منها والحديث".

 

 


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