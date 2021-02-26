الرئيس الأرمينى يرفض طلب رئيس الوزراء إقالة رئيس الأركان العامة

كتب أحمد عرفة

رفض الرئيس الأرميني أرمين ساركيسيان طلب رئيس الوزراء إقالة رئيس الأركان العامة للجيش الأرمينى، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكر مكتب الرئاسى فى أرمينيا، اليوم الجمعة، أن الرئيس أرمين ساركيسيان يخطط لعقد اجتماع مع رئيس أركان الجيش الأرمينى أونيك جاسباريان، الذي أقاله رئيس الوزراء أمس.

وأوضح المكتب الرئاسي، في بيان أوردته وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن "الرئيس ساركيسيان سيبدأ سلسلة من النقاشات بهدف إيجاد سبل لحل الوضع بشكل سلمي وتخفيف حدة التوترات في البلاد".