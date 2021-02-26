اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ 12 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:01 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ 12 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية ارتداء كمامة بالمواصلات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت وزارة الداخلية في ضبط  (12567) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12477) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (90) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (634) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (182) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات  (1259).شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 


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