اليوم السابع
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التحقيق في مقتل عامل على يد ابن شقيقته في منشأة القناطر بالجيزة

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:21 ص
التحقيق في مقتل عامل على يد ابن شقيقته في منشأة القناطر بالجيزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في اتهام عامل بقتل خاله، بسبب خلافات أسرية بمنشأة القناطر، حيث أصابه بآلة حادة على رأسه، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة عامل داخل مزرعة بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة المجني عليه بجرح برأسه، نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

بإجراء التحريات تبين تورط ابن شقيقة المجني عليه في ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، حيث يعمل المتهم بذات المزرعة التي يعمل بها القتيل، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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