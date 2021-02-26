اعترافات قاتل مسنة بولاق الدكرور: رفضت تسلفنى لمرورى بضائقة مالية

كتب بهجت أبو ضيف -كريم صبحى

اعترف المتهم بقتل مسنة في بولاق الدكرور، وسرقة مصوغاتها الذهبية، أنه طلب منها مبلغ مالي عل سبيل السلف، إلا أن الضحية رفضت الاستجابة له، خاصة أنها أقرضته سابقا عدة مرات، مما دفعه لاتخاذ قرار بالانتقام منها، فقتلها مستغلا إقامتها بمفردها، وعزها عن المقاومة، لكونها مسنة.

وأضاف المتهم أنه استولى على مشغولات ذهبية، بالإضافة إلى متعلقات أخرى عثر عليها، وفر هاربا، بعد أن تأكد من إخفاء كافة الأدلة التي تشير لهويته، وكان يستعد لبيع المصوغات الذهبية، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، مبررا سبب ارتكابه الجريمة، لمروره بضائقة مالية.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة داخل مسكنها بمنطقة فيصل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجني عليها، واختفاء مصوغاتها الذهبية، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وكشفت التحريات أن الدافع وراء الجريمة هو السرقة.

توصلت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى أن نجار وراء ارتكاب الجريمة، طمعا في سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالقتيلة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن النقيبان أيمن سكوري، وأحمد مندور من ضبط المتهم، واستعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.