إغلاق ضخ المياه عن سحارة ترعة السلام بالإسماعيلية لمدة أسبوعين

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلنت محافظة الإسماعيلية، إغلاق ضخ المياه عن سحارة ترعة السلام، ابتداءً من اليوم الخميس، ولمدة أسبوعين.

وكشفت مصادر، أن إغلاق ضخ المياه، عن سحارة ترعة السلام، لمدة أسبوعين، وذلك للقيام بربط طرد محطة الرفع علي مصرف بحر البقر بسحارة السلام أسفل قناة السويس بالبر الغربى، مشيرة إلى أن ربط مخرج السحارة بمحطة التنقية بالبر الشرقى يؤدى إلى انخفاض مناسيب الماء الوارد من ترعة السلام وإغلاقها.

وكان قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس فى عام 2017، وبلغت قيمة الدراسات والأعمال الاستشارية والأعمال المنفذة 220.534 مليون جنيه.