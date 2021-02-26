إغلاق ضخ المياه عن سحارة ترعة السلام بالإسماعيلية لمدة أسبوعين

أعلنت محافظة الإسماعيلية، إغلاق ضخ المياه عن سحارة ترعة السلام، ابتداءً من اليوم الخميس، ولمدة أسبوعين.
وكشفت مصادر، أن إغلاق ضخ المياه، عن سحارة ترعة السلام، لمدة أسبوعين، وذلك للقيام بربط طرد محطة الرفع علي مصرف بحر البقر بسحارة السلام أسفل قناة السويس بالبر الغربى، مشيرة إلى أن ربط مخرج السحارة بمحطة التنقية بالبر الشرقى يؤدى إلى انخفاض مناسيب الماء الوارد من ترعة السلام وإغلاقها.
وكان قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس فى عام 2017، وبلغت قيمة الدراسات والأعمال الاستشارية والأعمال المنفذة 220.534 مليون جنيه.
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