إعدام 35ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر ضبطت بحوزة صاحب شركة بالقاهرة

كتب سليم على

أمرت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 35 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وإعداد تقرير عنها والتأكد من عدم صلاحيتها لاستخدام المواطنين تمهيداً لإعدامها.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقت إدارة التموين في القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، بلاغا بضبط (35450 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – لاصق طبى" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.