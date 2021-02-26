إجراء اختبارات للمتقدمين للتوظيف في شركة المياه بسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، إجراء اختبارات توظيف لعدد من المتقدمين لوظائفها .وأوضح بيان للشركة أن الوظائف هى مهندسين تخصصات (كهرباء -مشروعات-تحلية ميكانيكا)، وعدد من الوظائف الفنية (فني تشغيل، فني كهرباء، وأمين مخزن، وكاتب ومدخل بيانات فني مشروعات فني ميكانيكا كاتب و مدخل بيانات وعامل خدمات معاونة وسائق سيارة وحارس أمن وعامل حفر وحرفي تشغيل وحرفي غطس وسباك كهربائي سيارات لحام، بحضور أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء لمتابعة حسن سير و انتظام أعمال الاختبارات.

وقال مهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، إن الاختبارات تأتي إعمالاً لمبادئ الشفافية والنزاهة و تكافؤ الفرص تتم وفق المعايير والشروط المعلنة، بكل حيادية وموضوعية بعيدا عن التميز والمحاباة.

وذكر أن عقد الاختبارات يأتي مع تطبيق شديد للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه رئيس شركة مياه سيناء، الشكر لأعضاء فريق الموارد البشرية بالشركة القابضة وعلي رأسهم السيدة الاستاذة غادة عبد الوهاب رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية شركة سيناء لدورهم فى الإشراف على إجراءات التوظيف لضمان نزاهتها.