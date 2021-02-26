وأطلق الباحثون اسم "B.1.526" على السلالة الجديدة، وقالوا إنها ظهرت لدى الأشخاص المتضررين في أحياء متنوعة من مدينة نيويورك ومناطق في شمال شرقي الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير، أنه تمت ملاحظة حصول زيادة مطردة في معدل الإصابات بالسلالة الجديدة منذ أواخر ديسمبر وحتى منتصف فبراير، مع ارتفاع مثير للقلق وصل إلى 12.7% من مجموع الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.