أهم المعلومات عن آخر المشروعات التموينية فى أسوان.. أبرزها مصنع سكر إدفو

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الخميس، يرافقه عددا من المسئولين، مشروعات تموينية بجانب تفقد مشروعات أخرى، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 17 معلومة عن هذه المشروعات: