أهم المعلومات عن آخر المشروعات التموينية فى أسوان.. أبرزها مصنع سكر إدفو

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الخميس، يرافقه عددا من المسئولين، مشروعات تموينية بجانب تفقد مشروعات أخرى، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 17 معلومة عن هذه المشروعات:
1. تفقد محافظ أسوان مصنع سكر إدفو والذى يصل الإنتاج اليومى فيه إلى 1000 طن سكر.
2. يصل الإنتاج السنوى لمصنع سكر إدفو نحو 112 ألف طن.
3. يقوم بعصير حوالى 10 ألاف طن يومياً من محصول قصب السكر.
4. شهد المصنع أعمال تطوير شملت تغيير وتركيب تروبينات للعصارات.
5. كما تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن وصومعة إدفو.
6. تبلغ تكلفة أعمال التطوير 60 مليون جنيه.
7. ينتج يومياً 300 طن من الدقيق.
8. يغطى احتياجات المواطنين بمدينة وقرى إدفو من الدقيق البلدى المدعم سواء لأصحاب المخابز أو المستودعات.
9. تصل الطاقة الاستعابية للصومعة إلى 30 ألف طن موزعة على 6 خلايا تخزين.
10. تفقد المحافظ هايبر الشيخ هارون الذى يقع على مساحة 754 م2.
11. يضم مخزن الجملة الملحق به على مساحة 920 مترا.
12. يضم المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والاستهلاكية بما يضمن توافرها بأرصدة كافية.
13. ميكنة جميع مخازن الجملة بإجمالي 699 مخزن جملة.
14. اختتم محافظ أسوان جولته بافتتاح هايبر وماركت العقاد.
15. تم إنشاء الهايبر بتكلفة 9 ملايين جنيه.
16. يقع على مساحة 600 م2.
17. يشمل طابقين يضما مختلف أقسام السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة