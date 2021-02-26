أنصار المعارضة الأرمينية ينصبون الخيام وسط شوارع العاصمة.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

اشتعلت دائرة الصراع بين الحكومة الأرمينية والجيش، بعد مطالب من القوات المسلحة لرئيس الوزراء نيكول باشينيان بالاستقالة، كما شهدت شوارع العاصمة الأرمينية يريفان، مظاهرات عارمة لأحزاب المعارضة، لمطالبة رئيس الوزراء نيكول باشنيان أيضا بالاستقالة.

ونصب أنصار المعارضة الأرمنية، الخيام في شارع "باجراميان" وسط العاصمة يريفان، خلال اعتزام المعارضة عقد اجتماع للبرلمان لمناقشة قضية إقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديوهات لسيارات تحمل معدات الخيام، فيما يقوم متظاهرو المعارضة فى أرمينيا بنصبها وسط ترديد الاغاني والشعارات التي تنادى برحيل رئيس الوزراء الأرمينى.



تنزيل الخيام من السيارات



المتظاهرون ينصبون الخيام

ووفق روسيا اليوم، قال منسق حركة المعارضة الارمينية "إنقاذ الوطن" إيشخان ساجاتليان، إن "المعارضة سترسل وفدا إلى الرئيس الأرمنى أرمين سركيسيان لمناقشة الوضع الراهن والبحث عن حلول".



عملية نصب الخيام



نصب الخيام

وتصاعد الوضع في أرمينيا بشكل حاد أمس الخميس، بعد أن أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في البلاد بيانا يطالب باستقالة باشينيان والحكومة، وشهدت شوارع العاصمة الأرمينية يريفان، مظاهرات عارمة لأحزاب المعارضة، لمطالبة رئيس الوزراء نيكول باشنيان بالاستقالة، وسط تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد، على وقع إقالة الأخير لقائد الجيش.



نصاب الخيام فى شوارع ارمينيا



نصاب الخيام فى شوارع ارمينيا

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان، إن استقالته من منصبه يحددها الشعب لأنه من انتخبه، مشددا على عدم مشاركة الجيش في السياسة قائلا: "على الجيش أن يطيع الشعب".

واتهم رئيس وزراء أرمينيا فى كلمة أمام حشد كبير من أنصاره وسط العاصمة، بعض الجهات بأنه تحاول الزج بالجيش في عمل غير دستوري ، مضيفا: "الشعب لن يسمح بحدوث انقلاب عسكري"، مشيرا إلى أن تغيير السلطة لا يمكن أن يحدث إلا عبر انتخابات مبكرة أو عادية".

وقال الرئيس الأرمني أرمين سركسيان، إنه بصدد اتخاذ "تدابير عاجلة" لوضع حد للأزمة السياسية فى البلاد على خلفية تحركات الجيش وإعلان رئيس الوزراء إقالة رئيس الأركان، بحسب "شبكة يورو نيوز الإخبارية".