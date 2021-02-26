أمين عام الأمم المتحدة يدين حادث اختطاف 300 فتاة بنيجيريا: انتهاك لحقوق الإنسان

كتب هيثم سلامة

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه الشديد عقب حادث خطف 300 طالبة بولاية زنفرة بدولة نيجيريا اليوم، بعد مداهمة قطاع طرق مسلحين مشتبه بهم لمدرسة داخلية حكومية ثانوية بنات، مشددا على ضرورة إطلاق سراحهن على الفور دون شروط أو قيود.

وكتب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً:" لقد روعني اختطاف أكثر من 300 فتاة خلال هجوم على مدرسة ثانوية في نيجيريا اليوم إن الهجمات على المدارس انتهاك شنيع لحقوق الإنسان يجب إطلاق سراح الفتيات لأسرهن على الفور وبدون قيد أو شرط".



الامين العام للأمم المتحدة عبر تويتر

يأتي ذلك عقب أدانة أودري أزولاي مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الحادث، عبر حسابها بموقع تويتر :"أنا أدين بشدة اختطاف مئات الطالبات هذا الصباح في زمفرة، هذا انتهاك لحقوق الإنسان ، واعتداء على كرامة هؤلاء الفتيات وحقهن في التعليم، لا شيء يبرر هذا العمل" وأضافت :" تقف اليونسكو مع نيجيريا لإعادتهن إلى منازلهن وحياتهن الدراسية ".

وكانت أُدرجت أكثر من 300 طالبة على قائمة المفقودات بولاية زمفرة شمال غربى نيجيريا بعد مداهمة قطاع طرق مسلحين مشتبه بهم لمدرسة داخلية حكومية ثانوية بنات ونفذوا عمليات خطف.

وقال متحدث باسم حاكم الولاية، زيلاني بابا - حسبما ذكرت قناة فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الجمعة/ - إنه تابع تقارير بشأن حادث الاختطاف على وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل مع الشرطة، إلا أنه لا يوجد - حتى الآن- مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

وأكدت معلمة بالمدرسة - طلبت عدم الكشف عن هويتها - رصد فقدان مئات الفتيات بعد إحصاء باقي الطالبات، ويعد الحادث آخر عملية خطف جماعي تشهدها المنطقة؛ حيث كثفت عصابات إجرامية مسلحة من شن اعتداءات خلال السنوات الأخيرة، والتي أسفرت عن عمليات خطف مقابل فدية واغتصاب ونهب.