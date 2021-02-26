اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 26 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:25 ص
أمن المنافذ يضبط 26 قضية متنوعة خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق
كتب ـ محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة  في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (9) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات طبية)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط عدد (1280) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (229) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (1) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 


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