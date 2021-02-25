818 مليون جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بديرب نجم الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى والوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ، أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركه مياه الشرب كالتالى :-

· محطة صرف صحي العصايد ديرب نجم بنسبة تنفيذ وصلت 100% وجاري استكمال إجراءات التسليم.

· محطة معالجة العصايد ل (7) قري العصايد – الديسة – المناحريت - اكراش – شوبك اكراش- العطارين- الشراقوة) بنسبة تنفيذ 99% وبتكلفه اجماليه 225 مليون جنيه.

· محطة معالجة كفر الحاج حسن ومحطة صرف صحي لقري (كفرا لحاج حسن - منشأة قاسم - قاويشة) بنسبة تنفيذ 40% زبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

· توسع رأسي بمحطة معالجة صرف صحي ديرب نجم بسعة 10/15الف م3 /يوم و بتكلفه 13.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 95% .

· محطة صرف الصحي لقرى (العكل - كراديس- فرغان) بتكلفة 100 مليون جنيه لخدمة قرية العكل بنسبة تنفيذ (70% شبكات انحدار- محطة صفر- طرد صفر) وبنسبة تنفيذ بقرية فرغان 20% وبنسبة تنفيذ بقرية كراديس85%.

· صرف صحي قرية شكر الله بتكلفة 20 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 30% .

· توسع رأسي محطة معالجة صرف صحي أبو متنا بتكلفة 35 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 30%.

· إحلال وتجديد شبكات صرف صحي بهنيا وربطها علي محطة معالجة صرف صحي أبومتنا بتكلفه 27 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90%.

· مشروع شبكات (دبيج- الميساه- كشك) بتكلفة 96 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

· مشروع محطة معالجة دبيج بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

· مشروع محطات رفع وشبكة انحدار صرف صحي بقري(صفط زريق - القطايع - كفر الجنيدي- عزبة شمرزة- عزبة فردان أبو هاشم ) من بتكلفة 133 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90% .

· إنشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم لخدمة قري (أبوعيد - صهبرة- منشأة صهبرة - تل القاضي- كفر الجنيدي - صفط زريق- القطايع- شمرزة- عزبة فردان أم هاشم) بتكلفة إجمالية 159 مليون جنيه بنسبة تنفيذ92% .

· مشروع صرف صحي شبكات و محطات رفع وشبكة انحدار صرف صحي بقري (تل القاضي/ منشأة صفوت/ عزبة الوقف/ عزبة أبو عبدالله/ أبو عيد / صهبرة ) بتكلفة إجمالية 205 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.5 %

· مشروع شبكات صرف صحي لخدمة قري (اكوة- كفر الباشا- عزبة أبو غربية) بتكلفة 144.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 92% لتصل إجمالي مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مركز ومدينة ديرب نجم 818 مليون جنيه و 500 ألف جنيه.