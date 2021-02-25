أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 112 مليونا و536 ألفا و726 حالة، وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة -حسبما ذكر موقع جامعة جونز هوبكنز الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى مليونين و497 ألفا و263 حالة.
يذكر أن وزارة الصحة الهندية ، أعلنت اليوم الخميس تسجيل 16 ألفا و738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 11 مليونا و46 ألفا و914 حالة.
وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية- إنه تم تسجيل 138 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 156 ألفا و705 حالات.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 ملايين و738 ألفا و501 شخص.
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