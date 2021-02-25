واشنطن (أ ش أ)

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 112 مليونا و536 ألفا و726 حالة، وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة -حسبما ذكر موقع جامعة جونز هوبكنز الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى مليونين و497 ألفا و263 حالة.

يذكر أن وزارة الصحة الهندية ، أعلنت اليوم الخميس تسجيل 16 ألفا و738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 11 مليونا و46 ألفا و914 حالة.