وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية- إنه تم تسجيل 138 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 156 ألفا و705 حالات.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 ملايين و738 ألفا و501 شخص.