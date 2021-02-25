وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

استقبلت محافظة الأقصر، مساء اليوم، الخميس، زيارة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، برفقة الدكتور محمد منار، وزير الطيران المدني، لمعبد الأقصر.

واستمع الوزيران لشرح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلي للاثار، حول ترميمات تماثيل الملك رمسيس الثاني بواجهة المعبد، التى تمت على مدار السنوات، بأياد مصرية خالصة.

وشرح الدكتور مصطفى وزيرى، العمل بمشروع يتم داخل معبد الأقصر، حث يجرى العمل على قدم وساق بأيادى رجال الترميم والأثريين لإثبات كفاءة الأثرى المصرى فى حماية وترميم والحفاظ على تاريخه الفرعونى القديم بأيدي مصرية خالصة، عبر العمل فى ترميم تمثالين بالهيئة الأوزيرية يعودان للملك رمسيس الثانى فى الواجهة الغربية للفناء الأول داخل معبد الأقصر، حيث تم البدء فى العمل رسمياً بتلك الواجهة وتجميع التمثالين الجديدين فى سبتمبر 2019 عقب موافقة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على المشروع الجديد وقرر توفير كل الدعم لرجال الآثار والأيادى المصرية لمواصلة كتابة التاريخ داخل معبد الأقصر لرجال البعثة الآثرية المصرية بقيادة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.