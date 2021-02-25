نساء فى مواجهة الوباء.. 21 حكومة بزعامة نسائية تتصدى لـ"كورونا"

فاطمة شوقى

لا تزال النساء فى طليعة السياسات الصحية أقلية فى دول أمريكا اللاتينية، على الرغم من أن فيروس كورونا ترك العديد من الأمثلة وتشمل قائمة مناصب جانبية ، ومنذ بداية الوباء لم تكن النوع الاجتماعى غائبة عن النقاش، أحد جوانب هذه المناقشة هو كيفية مشاركة المرأة فى صنع القرار المتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة إنه خلال 2020 أظهرت النساء الرائدات فى العالم،"مهاراتهن ومعارفهن وشبكاتهن لقيادة جهود الاستجابة والتعافي بفعالية" في مواجهة الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للبيانات فإن هناك 21 حكومة تقودها نساء فى العالم، على رأسها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى ألمانيا ، ورئيسة وزراء نيوزيلندا ، جاسيندا أرديرن ، وهناك 5 نساء يقودن مكافحة الوباء فى امريكا اللاتينية ، ولكن يظل التمثيل الناقص للمرأة في السلطة التنفيذية ، حيث يشغل الرجال 75٪ من المناصب البرلمانية و 73٪ من المناصب الإدارية.

من هي النساء اللواتي يقودن مكافحة الوباء في أمريكا اللاتينية؟

في مواجهة النظرة العالمية التي لا تزال مثبطة من حيث المبدأ ، من الجدير مراجعة دول أمريكا اللاتينية التي ، على الرغم من أنها تحتفظ بحكومات يقودها رجال ، تضع النساء في طليعة الحرب ضد كورونا ، سواء من وزارات الصحة أو المواقف الاستراتيجية للاستجابة الصحية.

كارلا فيزوتي.. وزيرة الصحة في الأرجنتين

عندما وصل الوباء إلى الأرجنتين ، حملت كارلا فيزوتي رسميًا لقب أمانة الوصول إلى الصحة ، وهو المنصب التى تولت مسئوليته في ديسمبر 2019 ، عندما تولى ألبرتو فرنانديز الرئاسة وأعاد وزارة الصحة ، وهي حقيبة كانت خفضت رتبتها إلى سكرتير أثناء حكومة موريسيو ماكري.



كارلا فيزوتي

أكسبتها خبرة واسعة في الأمراض المعدية - كانت المدير الوطني للسيطرة على الأمراض المناعية بين عامي 2007 و 2016 - مكانًا على الطاولة حيث بدأ فرنانديز في تحديد الاستجابة للوباء. سرعان ما أصبحت شخصية إلزامية في المؤتمرات الصحفية الحكومية التي تم فيها نشر الأرقام والتوصيات الصحية ، إلى جانب الرئيس نفسه ووزير الصحة آنذاك ، جينيس جونزاليس جارسيا.

استخدمت فيزوتي أيضًا معرفتها الواسعة بالتطعيم - بالإضافة إلى خبرته في التعامل مع الحركات المضادة للقاحات - لقيادة مفاوضات الأرجنتين بشأن لقاحات كورونا في الواقع ، سافرت إلى موسكو أكثر من مرة لإغلاق المفاوضات بين بوينس آيرس وموسكو من أجل وصول لقاح سبوتنك v على الأراضي الأرجنتينية.

بيلار مازيتي (بيرو)

تعتبر بيلار مازيتى، طبيبة الأعصاب والجراحة ، اهم النساء اللاتى استطاعت الوقوف أمام انتشار فيروس كورونا فى بيرو، في بداية أبريل ، شكل الرئيس البيروفي آنذاك مارتين فيزكارا ما أطلق عليه قيادة عمليات كورونا ، كهيئة مشتركة بين المؤسسات مكرسة لمركزية الاستجابة للوباء. على رأس هذه العملية الجديدة كان مازيتي ، التى كانت معروفة بالفعل بكونه وزير الصحة بين عامي 2004 و 2006 ، عندما كان رئيس بيرو ألفريدو توليدو.



بيلار مازيتي

أدت النتائج الضعيفة لبيرو في مكافحة الوباء إلى قيام فيزكارا باستبدال وزير الصحة ، فيكتور زامورا ، لتعيين مازيتي في مكانه.

كان مازيتي في طليعة السياسة الصحية في بيرو خلال الفترة الأخيرة من حكومة فيزكارا ، وعلى الرغم من استقالته عندما شغله الكونجرس ، فقد صدق عليه فرانسيسكو ساجاستي ، رئيس الحكومة الانتقالية الذي تولى منصبه في نوفمبر 2020. خلال تلك المرحلة ، كان لديه مهمة التفاوض بشأن وصول لقاحات كورونا فى بيرو وكان أحد أكثر الشخصيات التي تساءل عنها "تأخيرات" الحكومة البيروفية في إنهاء الاتفاقات.

أميليا فلوريس (جواتيمالا)

تعتبر حالة أميليا فلوريس الجواتيمالية نموذجًا لدور المرأة في الوباء ، خاصة لأنها تولت القيادة الصحية للبلد لمواجهة النتائج السيئة التي يتركها الرجال ، ففى الواقع تولت أخصائية علم الأمراض المتخصصة في علم الأوبئة منصب وزيرة الصحة في يونيو 2020 بهدف السيطرة على الوباء في بلد أمريكا الوسطى ، بعد أن تم فصل سلفها ، هوجو مونروي ، نتيجة لسوء النتائج.



أميليا فلوريس

تولت فلوريس منصبها كمتخصصة في مكافحة الفيروسات ، ومنذ البداية ، كانت مهمة إعادة صياغة الاستجابة الصحية لـ كورونا ، التي كانت ناقصة خلال الإدارة السابقة، في خضم الموجة الأولى من الحالات في جواتيمالا ، كان على فلوريس مكافحة نقص التسجيل المهم - والذي قدرته بنفسها بنسبة 25٪ من الحالات .

وكانت محاربة المخالفات إحدى أولوياتها في الواقع ، في فبراير 2021 ، قدمت شكوى جنائية ضد شركتين لإجرائهما حوالي 30 ألف اختبار للكشف عن كورونا ، التي كانت في حالة سيئة أو أعطت نتائج غير دقيقة.

كان على فلوريس أيضًا أن تتولى مسؤولية المفاوضات للحصول على لقاحات ضد كورونا ، وهو مجال كانت فيه الدولة التي يرأسها أليخاندرو جياماتي متخلفة عن دول أمريكا اللاتينية الأخرى. مع التزامها القوي بآلية لقاحات كوفاكس COVAX ، وكشفت الوزيرة أن لديها اتصالات للمشتريات المباشرة من مختبرات موديرنا واسترازينكا Moderna و AstraZeneca.

مارثا أوسبينا (كولومبيا)

مارثا أوسبينا ، مديرة المعهد الوطني للصحة في كولومبيا ، ففى الأشهر الأولى من عام 2020 ، بينما أعلنت وزارة الصحة أن الوباء لم يصل إلى كولومبيا بعد، ظهرت أوسبينا باعتبارها الشخص المسئول عن شرح الآثار الحقيقية للمرض الجديد للكولومبين ، حيث أنها متخصصة فى علم الأوبئة منذ أكثر من 20 عاما .



مارثا أوسبينا

وعملت أوسبينا على انشاء مجموعة واتس آب فى يناير 2020 ضمت فيها جميع علماء الاوبئة الدوليين الذين تعرفهم بما في ذلك الخبراء البريطانيون والأمريكيون والآسيويون .

على الرغم من أن أوسبينا كانت مسؤولة عن المعهد الوطني للصحة منذ عام 2016 - عندما أصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب - إلا أن الوباء جعلها تأخذ دورًا آخر. لم يقتصر الأمر على العنوان الرئيسي للإعلانات الصحية الحكومية الرئيسية ، ولكن قيادته كانت أساسية حتى تتمكن كولومبيا من زيادة قدرتها بشكل كبير على إجراء اختبارات PCR.

سلطت وسائل الإعلام الكولومبية الضوء على "شخصية" أوسبينا كواحدة من نقاط قوتها ، مما جعلها معيارًا قويًا في استجابة الحكومة للوباء.

إيرا رويز (بنما)

تتولى رويز وظيفة مستشار فى قضايا الصحة العامة فى بنما، وعلى الرغم من أن حقيبة الصحة في يد الوزير لويس فرانسيسكو سوكري ، فقد لعب رويز دورًا رئيسيًا في مكافحة الوباء ، حيث لعب دور البطولة في الإعلانات الرئيسية لحكومة بنما فيما يتعلق بالوباء.



إيرا رويز

أحدث مثال حدث في 17 فبراير ، عندما أوضح الرئيس من مطار توكومين الدولي في مؤتمر صحفي كيف سيتم توزيع أكثر من 67000 جرعة تشكل الدفعة الثانية من لقاحات فايزر المرسلة إلى دولة أمريكا الوسطى، وكانت هى من تولت توضيح أهمية هذه اللقاحات.