اليوم السابع
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نائب محافظة الجيزة تنظم ندوة لسماع مشكلات عزبة أولاد علام

الخميس، 25 فبراير 2021 01:25 م
نائب محافظة الجيزة تنظم ندوة لسماع مشكلات عزبة أولاد علام الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة خلال زيارتها لعزبة أولاد علام
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت محافظة الجيزة ندوة بعزبة أولاد علام بالدقى، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، وعدد من أهالى العزبة، ناقشت مشاكل المنطقة وما تحتاجه من خدمات.
 
واستمع مسئولو المحافظة لمطالب الأهالى، وشرحوا أهداف القافلة التنموية والثقافية، وأهمية اكتشاف المواهب، وتنمية المهارات والأعمال اليدوية.
 
ونظمت المحافظة قافلة ثقافية بمنطقة أولاد علام، بالدقى، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، وتلبية الاحتياجات الثقافية والتوعوية لتنمية المهارات واكتشاف المواهب.
 
 كما نظمت مديرية ثقافة الجيزة بمكتبة الدقي قافلة ثقافية وفنية، تضمنت ورش فنون تشكيلية لفن النحت والتشكيل بالطين الأسواني، وورشة أشغال يدوية لطى الورق (الأرجامي)، ومحاضرة بعنوان "دور الثقافة في تحسين جودة الحياة" وتناولت المناقشة الأدوار المتعددة التي تؤثر بها الثقافة في الرقي بالمجتمع.
 
وتضمنت القافلة ورشة لتعليم أشغال الكروشية للسيدات لتكون حرفة يدوية وبداية مشروع صغير يمكن أن يمثل مصدر دخل للأسرة، وورشة لتعليم الحرق على الخشب، وفي إطار المحافظة والاهتمام بالتراث الشعبي تم تقديم عرض تنورة تراثية، وعرض عرائس ترفيهي للأطفال، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وتوزيع هدايا رمزية من قصص قطر الندي.
 
 

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