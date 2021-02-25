مسابقة للطلاب والمعلمين لخدمة مبادرة "سلامتك على الطريق" بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية عن المشاركة في خطة توعوية تخدم المبادرة القومية (سلامتك على الطريق) انطلاقا من المسئولية المجتمعية نحو تحقيق هدف السلامة للجميع، والحرص على رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطرق والسائقين للالتزام بأساليب القيادة الآمنة والحد من معدلات الحوادث .

وأكد الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التريبة والتعليم والتعلم الفني بالمنوفية، أن موضوع المسابقة عبارة عن ابتكار وسيلة تعليمية لإشارات المرور بطريقة جديدة ( مسموعة ــ مرئية ــ إلكترونية ، تصميم تطبيقات برمجية على الهاتف الحمول تحقق أهداف المبادرة ( تطبيق يربط الهاتف بأقرب مستشفى لموقع الحادث ــ تطبيق يربط قائد السيارة ببيانات أقرب محطة بنزين أو ورشة لإصلاح السيارات، تطبيق يحدد سرعة السيارة لقائدها بصوت عالي للتنبيه بتجاوز السرعة، أو تصميم ألعاب إلكترونية تعرف مستخدميها بقوانين المرور وسلوكيات القيادة الآمنة على الطريق، مضيفا أن فعاليات هذه المسابقة تقام تحت إشراف توجيه عام العلوم بالمديرية .

الجدير بالذكر أن المسابقة متاحة لجميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية، كما يمكن للمعلم أن يشارك مع الطالب في المسابقة، على أن ترسل الأعمال فور الانتهاء منها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثالث من شهر مارس 2021 .