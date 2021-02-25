مدبولى يوجه بتوفير 500 مليون جنيه تعويضات لتنفيذ مشروع تطوير الدائرى

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولى الجهات المعنية، وبمشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع فى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع تطوير الطريق الدائرى، لما لهذا الطريق من أهمية بالغة فى تخفيف وتيسير حركة تنقل المواطنين بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أنه نظراً لهذه الأهمية فإنه يتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية لمتابعة هذا المشروع، بما يسهم فى دفع العمل به، والسعى لتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، موجهاً فى هذا الصدد بتوفير 500 مليون جنيه للتعويضات لسرعة تنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عرضاً حول الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، ونسب التنفيذ الخاصة به، مشيراً إلى أنه تم تقسيم مشروع التطوير إلى 5 قطاعات بطول 97.5 كم، موضحاً أنه فيما يتعلق بقطاع المريوطية / الأتوستراد، فإن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29.6م/ اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م/ اتجاه، وكذا توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات/ اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 29.1م /اتجاه، بالإضافة إلى توسعة عدد 6 كبارى علوية و13 نفقاً ليصبح 7 حارات / اتجاه.

وأشار وزير النقل إلى أعمال التطوير الخاص بقطاع الأتوستراد / محور سعد الشاذلى، موضحاً أن نسبة تنفيذ هذه الأعمال وصلت إلى 100%، لافتاً كذلك إلى الأعمال الخاصة بقطاع محور سعد الشاذلى / الإسكندرية الزراعى، والتى تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29 م لكل اتجاه، بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م، وبطول 20 كم، وكذا توسعة عدد 23 كوبرى علوى بعرض 10.5 م، وعدد 13 نفقاً بعرض 10.5م.

وتناول المهندس كامل الوزير الموقف التنفيذى لأعمال قطاع الإسكندرية الزراعى حتى المريوطية، والتى تضمنت صيانة طبقات الرصف من محور المريوطية الى تقاطع شبرا / بنها الزراعى بطول 23 كم؛ وكذا الأعمال الخاصة بقطاع الإسكندرية الصحراوى حتى الواحات، والتى تتضمن إنشاء طريق داعم 3 حارات / اتجاه بعرض 16.9م وبطول 8 كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم من 3 حارات / اتجاه إلى 5 حارات / اتجاه، وتوسعة نفق صحراء الأهرام.

وتطرق وزير النقل خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاصة بإنارة الطريق الدائرى، وكذا موقف إزالة معترضات التنفيذ، ونقل العديد من خطوط المرافق التى تعترض أعمال التطوير بطول الدائرى.