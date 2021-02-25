محافظ الغربية يعقد 3 اجتماعات لمناقشة المشروعات الجارية بالمحافظة

الغربية عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم الخميس، 3 اجتماعات لمناقشة تقدم الأعمال في المشروعات الجارية على أرض المحافظة، بدأ الاجتماع الأول بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، ومديرى الإدارات الهندسية، المالية، التخطيط، ومراقب الحسابات، وذلك لمناقشة نسب تقدم أعمال الرصف في جميع المراكز والمدن، وكذلك نسب تنفيذ الأعمال في عمارات عبد المنعم رياض بالمحطة، ووجه المحافظ بتقييم أعمال إنشاء سور قرية الدواخلية والطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية وأعمال تطوير الديوان العام.

وفى اجتماعه الثاني، تابع المحافظ تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق محافظة الغربية، بحضور المستشار سيد فوده المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار محمد عبد السلام رئيس المكتب القضائي والمستشار عمرو حتاتة عضو المكتب القضائي بالمحافظة.

واختتم المحافظ اجتماعه بمناقشة التقرير الأسبوعي لمبادرة حياة كريمة بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سراج رئيس مدينة زفتى وأعضاء وحدة حياة كريمة بالديوان العام، حيث تابع المحافظ تقدم الأعمال في المشروعات البالغ عددها 1850 مشروع داخل 54 قرية و88تابع بمركز زفتى بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه، موجهاً بعقد تشكيل لجنة هندسية بكل قرية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، تخصيص رقم واتس آب للتواصل مع الجماهير، استمرار تنفيذ القوافل الطبية، البيطرية، الاجتماعية والزراعية، والتوعية بأهمية المبادرة والحث على التبرع بقطع الأراضي لتنفيذ المشروعات من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة.