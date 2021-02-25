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مجلس الدولة يبدأ اليوم تلقى طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2020

الخميس، 25 فبراير 2021 07:00 ص
مجلس الدولة يبدأ اليوم تلقى طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2020 مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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يبدأ مجلس الدولة، اليوم الخميس، تلقي طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.
 
وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
 
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد
 
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني
 
3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة
 
4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس
 
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة
 
6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكتروني علي موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021.

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