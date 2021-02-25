مجازاة 3 مسئولين من قيادات شركة النصر للبترول لارتكابهم مخالفات قانونية

كتب عبد الله محمود

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة ثلاثة مسئولين من قيادات شركة النصر للبترول وأخصائي الشركة، بعد ثبوت قيامهم بإرسال خطاب يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة، بشأن المخالف الأخير إلى محكمة إستئناف السويس.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما تضمنه تقرير الإتهام في القضية رقم 8 لسنة 62 قضائية عليا، بأن المحالين الثلاثة خلال الفترة من 2018، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القانون والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.

وكشفت حيثيات الحكم عن أن ن.ر م، مدير عام مساعد الهندسة الكهربائية بشركة النصر للبترول، اعتمدت قبل إحالتها للمعاش بيان ووقعه المحال الثانى موجه إلى محكمة استئناف السويس، يتضمن أن المحال الثالث، كان يعمل بالشركة جهة عمله بوظيفة إدارى بالمخالفة للحقيقة، رغم كونه يعمل كهربائي.

وتبين أن غ.ع ح، مدير عام مساعد الإدارة العامة للهندسة الكهربائية بالشركة حرر ووقع البيان التي اعتمدته المحالة الأولى، وأستعمل م.س.م، أخصائي بالشركة البيان الذي حرره المحال الثاني رغم علمه أن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع بشأن طبيعة عمله حينذاك.

وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء ببلاغ شركة النصر للبترول الوارد للنيابة الادارية، لتحديد مسئولية المختصين بالإدارة العامة للهندسة الكهربائية، لإصدار بيان موجه إلى محكمة استئناف السويس في الدعوى رقم 46 لسنة 41 ق ااستئناف عالى، يفيد أن طبيعة عمل م.س.م إداري بالمخالفة للحقيقة.

وبناء على ما تقدم باشرت النيابة الإدارية – نيابة السويس القسم الثاني – التحقيق في هذا البلاغ بموجب القضية رقم 591 لسنة 2018 وباشرت التحقيق مع المحالين ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم واستمعت لمن إرتات سماع أقوالهم من الشهود وانتهت النيابة في ختام تحقيقاتها - إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهم.

وبشأن المخالفات المنسوبة للمحالين، والمحكمة بعد احاطتها بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وما أجرى فيها من تحقيقات بأن المحال الثاني أعد بياناً مخالفاً للحقيقة حول طبيعة عمل المحال الثالث "م.س" ضمنه أن المذكور كان يشغل وظيفة إدارى بالإدارة الهندسية على الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي، وقد سايرته المحالة الاولى بإعتماد هذا البيان وإرساله للإدارة العامة للشئون القانونية لتقديمه لمحكمة إستئناف السويس.

كما افصحت الأوراق أن المحال الثالث قد اطلع على هذه الإفادة قبل تقديمها للإدارة العامة للشئون القانونية - حسبما جاء بأقواله - رغم علمه اليقيني بعدم صحة ما جاء بها من بيانات مخالفة للحقيقة توطئة للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة والتي قضاها بالشركة بعد الحصول على المؤهل الأعلى، وهو الأمر الذي يؤكد اقتراف المحالون المذكورون للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويكون ما نسب إليهم ثابتاً بحقهم ثبوتاً يقينيًا.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحالة الأولى بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة المحال الثاني بعقوبة اللوم، وبمجازاة المحال الثالث بخصم أجر شهر من راتبه لما أسند إليهم وثبت في حقهم.