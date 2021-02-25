وحذر الرئيس الفنزويلي الاتحاد الأوروبي: "عليكم تصحيح مساركم، أو لن تكون هناك أي صفقة معكم أو أي نوع من الحوار، لكي تعرفوا يا سادة من الاتحاد الأوروبي، أن فنزويلا تعرف كيف ترد على التهديدات مهما كان مصدرها".

ويأتي ذلك على خلفية توسيع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين، الذين تتهمهم بروكسل "بتقويض الديمقراطية" في فنزويلا.

وردا على ذلك طردت فنزويلا سفيرة الاتحاد الأوروبي في البلاد واستدعت سفراء 4 دول أوروبية لتسليمهم مذكرات الاحتجاج بشأن العقوبات.

