لواء شرطة بالمعاش وزوجته يطعمان القطط والكلاب فى شوارع كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لوجبات موضوعة في أكياس بلاستيكية يقدمها رجل وزوجته للقطط والكلاب في شوارع محافظة كفر الشيخ بصفة يومية.

وقال عدد من أهالى المنطقة، إن الرجل والسيدة اللذين تتحدث عنهم صفحات التواصل الاجتماعي، هو لواء على المعاش، إنه رجل أعطى لنا الرحمة، وتعلمنا منه كثيراً.

أكدت ملكة عطية، أن ما لفت نظرها أن الوجبات موضوعة في أكياس بلاستيكية، وعندما سألت السيدة قالت لها إنها تقدم تلك الوجبات النظيفة للحيوانات، حتى لا يتأثروا من الطعام الملوث، فالحيوان يتألم ولكنه لا يستطيع أن يعبر عما بداخله، لذلك لابد من توفير له طعام نظيف.

وأكدت هاجر الشهاوي، أنها رأت الرجل وزوجته يوم الجمعة بجوار المدرسة الصناعية غرب مدينة كفر الشيخ، وكان منظرهما ملفت للنظر وجميل، وأنها عرفت أنهما لايرغبان في تصويرهم أو التحدث عنهما.

من جانبه، حاول "اليوم السابع" التواصل مع الزوجين، إلا أنهما رفضا الظهور أو التحدث عما يفعلانه، وأكدا أنه من أعمال الخير وأنهما لا يرغبان فى الحديث عنه للإعلام.