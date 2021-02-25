فرنسا تؤكد لرئيسى المجلس الرئاسى والحكومة الليبية ضرورة الإسراع لضمان خروج المرتزقة

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لعبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسى الليبى، دعم فرنسا لاستعادة ليبيا كامل سيادتها ووحدتها واستقرارها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأكد وزير الخارجية الفرنسي، باتصال مع رئيس وزراء ليبيا ورئيس المجلس الرئاسى الليبى ضرورة الإسراع لضمان خروج المرتزقة من ليبيا.



وفى وقت سابق قال رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة إن تمثيل المرأة في الحكومة سيكون قليلا بسبب نقص الترشيحات. وأضاف عبدالحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفى، أن كل مكونات الشعب الليبي ستكون ممثلة في حكومة الوحدة، متابعا: "لا يمكن إقصاء النظام السابق من دخول حكومة الوحدة".



وتابع رئيس الحكومة الليبية الجديدة أن تشكيلة حكومة الوحدة ستعلن في جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة، لافتا إلى أن العلاقة مع تركيا ستبنى على احترام السيادة. وتابع عبدالحميد الدبيبة: "مستعدون للذهاب إلى أي مدينة يختارها مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة".