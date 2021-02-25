ضبط 70 ألف عبوة دواء وتشميع صيدلة غير مرخصة خلال حملة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بمشتول السوق، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية، ومتابعة المحافظة، حملة لمداهمة إحدى الصيدليات العامة غير مرخصة بمركز مشتول السوق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ما يقارب 70 ألف وحدة دوائية (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، بمكان غير مرخص بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتشميع الصيدلية، وتم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة مشتول السوق برقم 380 لسنة 2021.

وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الدوائية بالمحافظة وعلي استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة، علي الجهود المبذولة.