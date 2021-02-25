ضبط أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة بالبحيرة.. صور

البحيرة – ناصر جودة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى حملة مكبرة بنطاق مركز بدر، فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

أسفرت الحملة عن بالمرور على الصيدليات تم ضبط ( 60 كانيولا - 3 زجاجه دواء شرب - 300 قرص) منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 400 قرص و15 علبه لبوس تأمين صحي غير مصرح تداولها و 50 قرص و علبه عسل منشط بها 11كيس غير مسجله بوزارة الصحة بالإضافة إلي ضبط علبه كمامات بدون فواتير.

بالمرور علي محلات بيع الأغذية والأسواق تم ضبط وتحرير محاضر لـ 49 صنف متنوع مجهول المصدر - 45 صنف أغذية منتهي الصلاحية - تجميع كيماوي لعدد 31 شيكارة زنة 50 كجم - تجميع لـ 15شيكارة دقيق مدعم غير مصرح بالبيع - تجميع اسطوانات غاز لـ 30 إسطوانة سعة 12,5كيلو و22 علبة حلويات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 2 كيلو جبن رومي و 8 أطباق حلوى مجهولة المصدر و 2 جردل مخلل سعة 2 كيلو و10علب شوكولاته غير مسجله بوزارة الصحة و إعدام 30 كيلو مخلل غير صالح.

كما تم تحرير 20 محضر جنحة صحة لعدم حمل شهادات صحية و 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات صحية، وبالمرور على المقاهي تم تحرير 12محضر عدم ارتداء كمامات وتحصيل 4 غرامات إشغال طريق فورى ومصادرة عدد 33 شيشه بمقاهى مخالفة.

و بقطاع العلاج الحر تم تحرير 11 محضر عدم وجود رخصة - 12 محضر عدم وجود عقد المحرقة و 11 محضر عدم وجود عقد نفايات، وبالمرور علي مراكز الدروس الخصوصية تم غلق عدد من السناتر بمنطقه الجمعيه بمركز بدر.

ويشدد المحافظ علي ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط الإدارى مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.