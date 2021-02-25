صرف تعويضات لـ 30 مواطنا برفح فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء اليوم صرف تعويضات لـ 30 مواطنا من أهالى مدينة رفح، موضحًا فى بيانه أسماء المقرر صرف تعويضات لهم، والمبالغ المستحقة لكل حالة، وهم المستحقين عن تعويضات عن منازلهم بالمنطقة العازلة.

وناشد مجلس مدينة رفح الأهالى بعدم التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع لجنة التعويضات بمجلس المدينة.

وكان مجلس مدينة رفح بشمال سيناء أعلن أمس صرف تعويضات لـ62 مواطنا فى بيانين منفصلين ضم الكشف الأول 30 أسما والثانى 32 أسما، وسبقه إعلان الصرف لـ29 مواطنا من أهالى مدينة رفح.

وسبق وسلمت مديرية الإسكان بشمال سيناء دفعة من شقق الإسكان الاجتماعي للمستحقين من أهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين فى مدينة العريش، حيث سلمت لجنة من مجلس مدينة والعريش ومديرية الإسكان الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعى للمنقولين من مركزى رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش.