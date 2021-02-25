اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صرف تعويضات لـ 30 مواطنا برفح فى شمال سيناء

الخميس، 25 فبراير 2021 04:40 م
صرف تعويضات لـ 30 مواطنا برفح فى شمال سيناء مدينة رفح - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء اليوم صرف تعويضات لـ 30 مواطنا من أهالى مدينة رفح، موضحًا فى بيانه أسماء المقرر صرف تعويضات لهم، والمبالغ المستحقة لكل حالة، وهم المستحقين عن تعويضات عن منازلهم بالمنطقة العازلة.

 

وناشد مجلس مدينة رفح الأهالى بعدم التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع لجنة التعويضات بمجلس المدينة.

 

وكان مجلس مدينة رفح بشمال سيناء أعلن أمس صرف تعويضات لـ62 مواطنا فى بيانين منفصلين ضم الكشف الأول 30 أسما والثانى 32 أسما، وسبقه إعلان الصرف لـ29 مواطنا من أهالى مدينة رفح.

 

وسبق وسلمت مديرية الإسكان بشمال سيناء دفعة من شقق الإسكان الاجتماعي للمستحقين من أهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين فى مدينة العريش، حيث سلمت لجنة من مجلس مدينة والعريش ومديرية الإسكان الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعى للمنقولين من مركزى رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش.

 

IMG_2917
 

شمال سيناء

رفح

سيناء

تعويضات رفح

اخبار شمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة