اليوم السابع
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شاهد شارع سليمان جوهر بالدقى بعد أكبر حملة لإزالة التعديات

الخميس، 25 فبراير 2021 03:16 م
شاهد شارع سليمان جوهر بالدقى بعد أكبر حملة لإزالة التعديات حملة إزالات بشارع سيلمان جوهر
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع، أعمال تطوير شارع سليمان جوهر، والمستمرة منذ 10 أيام، حيث يتم إعادة رصف وتركيب الانترلوك بطول الشارع، وكذلك تجديد الإنارة وذلك بعد إزالة التعديات والبروز الخاصة بالمحال بطول الشارع.
 
وأعلن حى الدقى، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، خطة تطوير شارع سليمان جوهر، حيث من المقرر أن يتم إزالة الصينية الموجودة بميدان سليمان جوهر، وتوحيد مستوى الرصيف بعد إزالة كافة التعديات من المحال على الأرصفة، كما سيتم دهان العقارات بلون موحد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وسكان الشارع.
 
 
كما تشمل الخطة تطوير الشوارع الجانبية أيضا وإزالة التعديات بها، كما سيتم إعادة رصف الشارع ونجديد الإنارة والرصيف.
 
وشهد شارع سليمان جوهر بالدقى لليوم الثامن على التوالى أعمال إزالة المخالفات والتعديات على الأرصفة والشارع، من قبل أصحاب المحال، وهو مة أشاد به سكان الشارع، وشهد تعاون من أصحاب المحال.
 
وكان شارع سليمان جوهر يضم عدد كبير من للباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وتم إزالة كافة الأسواق العشوائية ونقل الباعة ويتم تطويرة الآن بشكل كامل.
 
شارع سليمان جوهر بالدقى

شارع سليمان جوهر بالدقى

شارع سليمان جوهر بالدقى

 

شارع سليمان جوهر بالدقى
 

شارع سليمان جوهر بالدقى

شارع سليمان جوهر بالدقى

شارع سليمان جوهر بالدقى

شارع سليمان جوهر بالدقى

شارع سليمان جوهر بالدقى

شارع سليمان جوهر بالدقى

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شارع سليمان جوهر بالدقى

 


شارع سليمان جوهر

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محافظة الجيزة

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