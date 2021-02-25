سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بالغربية بزعم تمليكهم أراضى

كتب محمود عبد الراضي

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لكشف جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع قطع أراضى للاستصلاح الزراعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 مواطنين)، بقيام (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم تمليكهم قطع أراضى لاستصلاحها، وتبين أنها غير مملوكة للشركة ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك قطع الأراضى لاستصلاحها وإنهاء إجراءات توصيل المرافق لها واستزراعها متخذاً من الشركة الخاصة به الكائنة بمحافظة الغربية مقراً لممارسة نشاطه المؤثم واستقطاب ضحاياه وإيهامهم بملكية الشركة لقطع أراضى بمساحات مختلفة بمحافظتى (مطروح – الجيزة) عن طريق وضع اليد خلافاً للحقيقة، حيث تبين أنها مملوكة للدولة، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وتمكن من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت (26 مليون جنيه).

يشار إلى أن المتهم المذكور محبوس حالياً بقسم شرطة أول طنطا بالغربية على ذمة قضية تزوير محررات رسمية، وجارى العرض على النيابة العامة لاستخراج المتهم من محبسه وسؤاله، فيما هو منسوب إليه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو"الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".