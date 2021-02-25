اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 07:00 م
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رئيس مدينة أشمون: رفع 5000 طن تراكمات قمامة وناتج تطهير ومخلفات الهدم

الخميس، 25 فبراير 2021 05:32 م
رئيس مدينة أشمون: رفع 5000 طن تراكمات قمامة وناتج تطهير ومخلفات الهدم رفع القمامة
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون عن رفع ما يقرب من 5000 طن تراكمات قمامة وناتج تطهير ومخلفات الهدم وذلك من محطة المناولة وكذا جميع التراكمات وتجمعات القمامة بنطاق المدينة خلال أسبوع متواصل، وذلك بمتابعة ميرفت طاحون نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بمحافظة المنوفية والتى تم دعمها لمركز أشمون بتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لرفع جميع التراكمات المتواجدة بالمركز والمدينة ، ونقلها مباشرة إلى المدفن الصحى بكفر داود بمدينة السادات.

أضاف أن العمل جارى على قدم وساق لرفع كافة التراكمات بالمركز والمدينة ، مشدداً على  رؤساء الوحدات المحلية باستمرار شن حملات النظافة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية مع ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قرى مركز أشمون وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى هذا فى إطار الخطة المتكاملة لمحافظة المنوفية للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بنطاق مركز أشمون التعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين من إنتشار الأمراض المعدية، وحفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة والقري،والوسعى الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


محافظ المنوفية

مقلب قمامة

مركز أشمون

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محافظة المنوفية

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