اليوم السابع
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رئيس الوزراء يناقش "تنمية الأسرة" فى لقائه أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية

الخميس، 25 فبراير 2021 04:44 م
رئيس الوزراء يناقش "تنمية الأسرة" فى لقائه أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، حيث عقد اجتماعاً بشأن استراتيجية تنمية الأسرة.
 
وفي مستهل الإجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حالياً على الإنتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيداً للإطلاق، نظراً لأهمية هذا الملف بوجه عام.
 
وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، حيث أشارت إلى أن الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وما حققته من نتائج، فضلاً عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوي الخبرة، قد أسفر عن التوصل إلى عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة.

غرف التجارة الامريكية

الحكومة

مجلس الوزراء

تنمية الاسرة

مصطفى مدبولى

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