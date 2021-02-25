دمياط تحصد المراكز الأول والثانى والثالث فى مسابقة الإلقاء الشعرى للمدارس

دمياط معتز الشربينى

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، المركز الأول والثاني مرحلة ابتدائية والمركز الأول والثالث مرحلة إعدادية على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء الشعري.

وهنأ "عادل عثمان " وكيل "تعليم دمياط" الطالبة جنى علي علي السلاموني الصف الرابع الابتدائي مدرسة الشربيني إدارة عزبة البرج والطالبة حلا وليد الدسوقي الصف الأول الإعدادي مدرسة تفتيش كفر سعد إدارة كفر سعد لحصولهما على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

كما هنأ وكيل الوزارة الطالب عبد الرحمن أحمد عبدالعليم الصف السادس الابتدائي مدرسة المشروع للتعليم الأساسي إدارة كفر سعد لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

والطالب مروان أحمد أبوالروس الصف الثالث الإعدادي مدرسة بلال الزاهد الإعدادية إدارة عزبة البرج لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وتقدم "وكيل الوزارة" بالشكر والتقدير ليحيى توما مدير عام الخدمات التعليمية ولتوجيه عام التربية المسرحية بقيادة الأستاذ معتز هاجوج وعبده داود ونجوى جعفر موجه التربية المسرحية وعبدالله أبوالنصر المخرج المسرحي ولكل من ساهم في حصاد هذه المراكز، خاصة في ظل الظروف الحالية.