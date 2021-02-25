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حيثيات الحكم على طبيب الزقازيق: ما لقاة المتهم من إجراءات كفيلة بردعة

الخميس، 25 فبراير 2021 05:31 م
حيثيات الحكم على طبيب الزقازيق: ما لقاة المتهم من إجراءات كفيلة بردعة المستشار محمد هاشم رئيس المحكمة
الشرقية- فتحية الديب

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قضت محكمة جنح بندر ثان الزقازيق جزئي، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس المحكمة وبحضور خالد خضير وكيل النيابة وأمانة سر أشرف عبد المنعم وأحمد عادل بمعاقبة "ع م" معيد بكلية الطب جامعة الزقازيق، فى واقعة اتهامه بالتحرش داخل سيارة أجرة، بدائرة قسم ثان الزقازيق، بالحبس سنة مع الشغل وألزمته المصاريف مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .

وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم إن ما لقاة المتهم من إجراءات قبض وضبط وحبس إحتياطي كفيلة بردعة وعدم معاودتة ارتكاب مثل هذا السلوك، وفقا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوى، وباستحضار غاية العقوبة علي الجاني فلم يبتغي منها الإيذاء ولكن كان يقصد الإصلاح والتهذيب.

وكانت نيابة  قسم الزقازيق، قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بتاريخ 31 أكتوبر الماضى، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل غير أخلاقي أثناء استقلاله ميكروباص أجر وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مباحث قسم ثان الزقازيق، بورود بلاغا من طالبة تدعي " ه ع " وسائق ميكروباص يتهمان "ع . م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بقيامه بفعل فاضح، أثناء تواجده بالميكروباص وسط الركاب بغرض التحرش بالمجنى عليها.

انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة واصطحبت الطبيب إلي القسم، واتهمته الفتاة بأنه قام بعمل غير أخلاقي أثناء استقلاله ميكروباص أجرة ووقوفه ناحية المقعد الذى تجلس عليه، مضيفة أنها نهرته لكنه لم يستجب ما دفعها لنهره بصوت أعلى، وآثار ذلك انتباه الركاب والسائق ووقعت مشادات كلامية، فسارع الطبيب بمغادرة الميكروباص، ولحقت به الفتاة وتجمع عدد من المارة بينهم سائق، وقام بالتحفظ عليه حتى حضور الشرطة، وإحالته للنيابة العامة.

 

وقررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، بتاريخ 18 نوفمبر الماضى، قبول استئناف نيابة قسم ثانى الزقازيق،  برئاسة أحمد البدرى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، على قرار إخلاء سبيل " ع م"  طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بكفالة 200 جنيه على ذمة قضية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية، كما قررت المحكمة تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على  ذمة التحقيقات، وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح قسم ثانى الزقازيق، قرر بجلسة 17 نومفبر، إخلاء سبيل " ع م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بكفالة 2000 جنيه  على ذمة التحقيقات، وقامت النيابة العامة بالاستئناف على الحكم، وتم إحالته لمحكمة الجنح لمحاكمته.

 


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الطبيب المتحرش

معيد جامعة الزقازيق

نيابة قسم ثانى الزقازيق

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