اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 لصوص سرقوا خزينة شركة فى منطقة النزهة 4 أيام

الخميس، 25 فبراير 2021 01:55 م
حبس 3 لصوص سرقوا خزينة شركة فى منطقة النزهة 4 أيام سرقة- ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة النزهة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهم بسرقة خزينة داخل إحدى الشركات بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة عمله وسرقة طبنجة مرخصة –  عدد من الطلقات النارية – 9 هواتف محمولة – 2 جهاز "لاب توب" – 3 كاميرات من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب الشركة وبعثرة بمحتوياتها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ملك أحدهم، وقاموا بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذوا بالفرار، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

جريمة سرقة

سرقة خزينة شركة

اخبار الحوادث

عقوبة السرقة

نيابة النزهة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المشدد 5 سنوات لعامل لتعديه بالضرب على طالب لسرقة توك توك بالشرقية

الخميس، 25 فبراير 2021 12:31 م

سقوط 3 لصوص سرقوا خزينة شركة فى منطقة النزهة

الخميس، 25 فبراير 2021 12:11 م

سقوط عصابة من 3 عاطلين لسرقة السيارات في الجيزة

الخميس، 25 فبراير 2021 12:02 م

جريمة بـ70 جنيه.. لص يخنق مسنة لسرقتها في المعادي.. شهود عيان:أنهى حياتها بـ"إيشارب" ولم يجد سوى "شوية فكة".. ابنة القتيلة: ودعتني بالدعاء قبل مقتلها وسأبكيها مدى الحياة..ابن الضحية: اعدموه عشان نرتاح.. فيديو

الخميس، 25 فبراير 2021 11:02 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة