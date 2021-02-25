جريمة تهز الشارع الجزائرى.. شق رأس زوجته بساطور وقطع أصابعها

إيمان حنا

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي فى الجزائر إثر خبر مروع، حيث أقدم، أمس الأربعاء، زوج يبلغ من العمر 48 سنة على وضع حد لحياة زوجته 38 سنة باستخدام آلة حادة "ساطور"، فيما لا تزال دوافع الجريمة مجهولة. وفق ما نقلت العربية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجاني يعاني من اضطرابات عصبية، في انتظار أن يصل المحققون إلى دوافع الجريمة.

ووفق ما أوردته صحيفة الخبر وتداولته وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد صدم سكان إقامة الصنوبر بطريق العيزار بمدينة خنشلة شرق البلاد، عقب تلقيهم خبر إقدام الزوج على توجيه ضربات لرأس الضحية وكتفها اليمنى وقطع أصابع يدها اليمنى بآلة حادة.

وهرولت مصالح الشرطة والحماية المدينة إلى عين المكان مباشرة بعد سماع الخبر، لنقل جثة الضحية إلى مستشفى أحمد بن بلة، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، التي لا تزال أسبابه مجهولة.