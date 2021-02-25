اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جريمة تهز الشارع الجزائرى.. شق رأس زوجته بساطور وقطع أصابعها

الخميس، 25 فبراير 2021 02:29 م
جريمة تهز الشارع الجزائرى.. شق رأس زوجته بساطور وقطع أصابعها
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي فى الجزائر إثر خبر مروع، حيث أقدم، أمس الأربعاء، زوج يبلغ من العمر 48 سنة على وضع حد لحياة زوجته 38 سنة باستخدام آلة حادة "ساطور"، فيما لا تزال دوافع الجريمة مجهولة. وفق ما نقلت العربية.

 

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجاني يعاني من اضطرابات عصبية، في انتظار أن يصل المحققون إلى دوافع الجريمة.

 

ووفق ما أوردته صحيفة الخبر وتداولته وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد صدم سكان إقامة الصنوبر بطريق العيزار بمدينة خنشلة شرق البلاد، عقب تلقيهم خبر إقدام الزوج على توجيه ضربات لرأس الضحية وكتفها اليمنى وقطع أصابع يدها اليمنى بآلة حادة.

 

وهرولت مصالح الشرطة والحماية المدينة إلى عين المكان مباشرة بعد سماع الخبر، لنقل جثة الضحية إلى مستشفى أحمد بن بلة، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، التي لا تزال أسبابه مجهولة.


الجزائر

جريمة قتل فى الجزائر

اخبار الجزائر

جريمة تهز الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة